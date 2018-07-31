Российский тренер жестко потроллил беременную жену

 
Ексклюзивы
1/5
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
2 Просмотров: 3663
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1737
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 261
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5112
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5751
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1512
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6273
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10449
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4887
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 963
Фото
Все фото
4
9
13
5
14
Победителя Уимблдона поддерживал Андрей Шевченко
Победителя Уимблдона поддерживал Андрей Шевченко
Триумф Александра Усика в Москве - фото и видео
Триумф Александра Усика в Москве - фото и видео
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
&quot;Динамо&quot; входит в сезон с новым &quot;лицом&quot;
"Динамо" входит в сезон с новым "лицом"
Фанаты устроили безумную встречу сборной Франции
Фанаты устроили безумную встречу сборной Франции
Видео
Все видео
Зинченко получил пинка от партнера по "Манчестер Сити"
Зинченко получил пинка от партнера по "Манчестер Сити"
Ибрагимович оформил первый хет-трик в США - видео
Ибрагимович оформил первый хет-трик в США - видео
Руни получил ужасную травму в США - видео
Руни получил ужасную травму в США - видео
Новичок "Ливерпуля" забил фантастический гол "Манчестер Юнайтед" - видео
Новичок "Ливерпуля" забил фантастический гол "Манчестер Юнайтед" - видео
"Динамо" на последних секундах вырвало победу у новичка премьер-лиги
"Динамо" на последних секундах вырвало победу у новичка премьер-лиги
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1494
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3033
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 657
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4923
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1098
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 693
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 20:11

Российский тренер жестко потроллил беременную жену

  Комментировать
Российский тренер жестко потроллил беременную жену
Карпин поиронизировал над женой. Фото: ЮГА.ру

Экс-тренер московского "Спартака" Валерий Карпин посмеялся над своей второй половинкой.

49-летний специалист поделился со своими подписчиков новостью о том, что скоро станет отцом.

"Вот уже "вдул так вдул", что уже совсем скоро ждут бессонные ночи, а в моем возрасте это уже вредно", - написал Карпин, опубликовав в социальной сети Instagram фото с беременной женой Дарьей Гордеевой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Кубок мира привезли картонную копию фаната и потроллили его жену

У Валерия Карпина есть две дочери - Мария и Валерия от предыдущих двух браков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российский тренер жестко потроллил беременную жену». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Началась самая большая репрессивная операция в СССР

В вузах сделали обязательным изучение украиноведческих дисциплин

Астронавты прокатились на электромобиле по Луне

Во Львове в три раза уменьшилось количество украинских школ

Паломники и демонстранты схватились на границе

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Интернет-магазины работали не более 7 дней

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 91782
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 57884
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 52345
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 33357
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 20 Просмотров: 26096
Спорт
Зинченко получил пинка от партнера по "Манчестер Сити"
Зинченко получил пинка от партнера по "Манчестер Сити"
 Просмотров: 702
"Барселона" усилилась баскетболистом сборной Украины
"Барселона" усилилась баскетболистом сборной Украины Просмотров: 63
Экс-игрок "Шахтера" заинтересовал "Милан"
Экс-игрок "Шахтера" заинтересовал "Милан" Просмотров: 135
Украинский легкоатлет побил мировой рекорд
Украинский легкоатлет побил мировой рекорд Просмотров: 513
В ФФУ ответили на обвинения в коррупции от экс-арбитра ФИФА
В ФФУ ответили на обвинения в коррупции от экс-арбитра ФИФА Просмотров: 459
Больше всего комментируют
31
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
20
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
6
Горькая утрата: на Донбассе погиб 41-летний Андрей Андрощук
4
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
3
На парижской ратуше разместили фото Сенцова
Голосов: 2921
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua