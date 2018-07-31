Российский тренер жестко потроллил беременную жену

Карпин поиронизировал над женой. Фото: ЮГА.ру

Экс-тренер московского "Спартака" Валерий Карпин посмеялся над своей второй половинкой.

49-летний специалист поделился со своими подписчиков новостью о том, что скоро станет отцом.

"Вот уже "вдул так вдул", что уже совсем скоро ждут бессонные ночи, а в моем возрасте это уже вредно", - написал Карпин, опубликовав в социальной сети Instagram фото с беременной женой Дарьей Гордеевой.

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У Валерия Карпина есть две дочери - Мария и Валерия от предыдущих двух браков.