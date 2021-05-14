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пятница, 14 мая 2021 12:48

Российский тренер поздравил "Динамо" с победой в Кубке Украины

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Российский тренер поздравил &quot;Динамо&quot; с победой в Кубке Украины
Юрий Сёмин дважды возглавлял киевское "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Бывший наставник "Динамо" 74-летний Юрий Сёмин поздравил киевскую команду с победой в Кубке Украины.

Российский тренер отметил весомый вклад Мирчи Луческу в успешный сезон "Динамо".

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"Динамо" Киев! Чемпионы и обладатели Кубка! Поздравляю! Луческу пришел и все выиграл!

Пример победного спортивного долголетия!"- написал Сёмин в Instagram.

В финале Кубка Украины "Динамо" в дополнительное время минимально обыграло "Зарю" -1:0.

Чемпионат киевляне выиграли за три тура до завершения турнира. Это стало первым чемпионством за пять лет для "Динамо".

Юрий Сёмин работал в "Динамо" с начала 2008-го по лето 2019 года. И с начала 2011-го по осень 2012 года. В первый период наставник выигрывал национальный чемпионат.

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14
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