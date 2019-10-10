Российский теннисист совершил самоубийство

Российский теннисист Михаил Бирюков покончил жизнь самоубийством. Сообщается, что 27-летний спортсмен совершил суицид в собственной квартире в Москве. Об этом сообщает "Спортарена".
По предварительным данным, когда родственники обнаружили Бирюкова, он еще подавал признаки жизни. Однако медики скорой помощи не смогли спасти его. Мотивы такого поступка не известны
В 2010-м Бирюков стал серебряным призером Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре в парном разряде.
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Последний матч Бирюков сыграл осенью 2014-го на турнире в Всеволожске и уступил на нем соотечественнику Илье Лебедеву. В 22 года Михаил перестал профессионально выступать. В 2016-м он был тренером перспективного российского юниора Алексея Захарова.
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