Российский теннисист совершил самоубийство

Михаилу Бирюкову было только 27 лет. Фото: express-novosti.ru

Российский теннисист Михаил Бирюков покончил жизнь самоубийством. Сообщается, что 27-летний спортсмен совершил суицид в собственной квартире в Москве. Об этом сообщает "Спортарена".

По предварительным данным, когда родственники обнаружили Бирюкова, он еще подавал признаки жизни. Однако медики скорой помощи не смогли спасти его. Мотивы такого поступка не известны

В 2010-м Бирюков стал серебряным призером Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре в парном разряде.

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Последний матч Бирюков сыграл осенью 2014-го на турнире в Всеволожске и уступил на нем соотечественнику Илье Лебедеву. В 22 года Михаил перестал профессионально выступать. В 2016-м он был тренером перспективного российского юниора Алексея Захарова.