Российский теннисист поразил Федерера курьезным ударом - видео

Федерера поразили сумасшедшим ударом. Фото: Reuters

Првая ракетка России Даниил Медведев, выигравший восемь матчей подряд, во втором круге "Мастерса" в Шанхае противостоял действующему обладателю титула Роджеру Федереру.

Россиянин три сета оказывал сопротивление Роджеру, по ходу выигранного второго сета заставив швейцарца себе аплодировать.

В первом розыгрыше при счете 2:2 Медведев завел атаку, вышел к сетке, но не смог забить Федереру, и тот ответил острой обводкой по линии. Россиянин тянулся к мячу и за счет резкости движения придал ему такое вращение, что с половины корта Роджера тот перепрыгнул через сетку обратно.

Федерер поаплодировал и покачал головой.

Видео момента:

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Во втором круге турнира в Шанхае Медведев уступил Федереру - 4:6, 6:4, 4:6.