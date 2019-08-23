Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо на чемпионате мира по танго

Кирилл Паршаков и Анна Гудина дисквалифицированы с чемпионата мира

На чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе случился громкий скандал с участием российской пары Кирилла Паршакова и Анны Гудини

Паршаков после выступления ударил партнершу кулаком в лицо. Это заметили организаторы конкурса и дисквалифицировали танцора. После Анне предложили написать заявление на своего мужа, но девушка отказалась, сообщает" Евроспорт".

"После танца мы поссорились, потому что не все получилось. Жаль, что наши эмоции увидели организаторы, и неправильно восприняли их. Досадно, что такая ситуация привела к дисквалификации", - прокомментировала ситуацию пара.

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Победителем чемпионата стала российско-аргентинская пара, состоящая из 28-летних танцоров Максима Герасимова и Агустины Пьяджо.