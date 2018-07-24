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вторник, 24 июля 2018 17:12

Российский олигарх решил продать свою долю в "Арсенале"

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Российский олигарх решил продать свою долю в &quot;Арсенале&quot;
Усманов продает лондонский клуб. Фото: m.tvc.ru

Миллиардер Алишер Усманов готов продать свою долю в лондонском "Арсенале", узнала The Financial Times. На такое решение россиянин решился после многолетнего противостояния с контролирующим акционером "Арсенала", американским миллиардером Стэном Кронке.

Имеются ли у вероятной сделки другие причины, кроме корпоративного конфликта, - неизвестно, пишет The Bell.

Усманов активно ищет покупателя на свои 30% в "Арсенале", он смирился с тем, что Кронке никогда не уступит, пишет FT со ссылкой на двух источников, знакомых с планами Усманова. "Он был очень расстроен тем, что Кронке не продаст ему контроль за какие деньги, и теперь просто хочет выйти", - говорит один из них.

Соглашение положит конец многолетней войне - с 2007 года Усманов и Кронке наперегонки скупали акции клуба, который стал одним из символов английского футбола, но к 2012 году Усманов в этой гонке проиграл. Кронке собрал почти 70% акций, оставив Усманова даже без места в совете директоров.

Последнюю попытку переломить ситуацию Усманов сделал в прошлом году, предложив Кронке за его долю $1,3 млрд. Миллиардер отказался, через два месяца также безуспешно попытавшись выкупить долю Усманова за £525 млн. Сейчас Усманов хочет продать свою долю в клубе кому угодно, кроме Кронке, но это будет сложная задача, говорят собеседники FT. Подробно об истории этого противостояния, от которого сам "Арсенал" ничего не выиграл, писал Forbes.

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Еще в прошлом году после неудачной попытки договориться с Кронке миллиардер уверял, что не продаст свою долю в "Арсенале" и будет до конца отстаивать интересы клуба и его фанатов. Собеседники FT на этот вопрос не отвечают, но можно предположить, что одной из причин стало резкое обострение отношений между Россией и Великобританией.

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