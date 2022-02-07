Российский лыжник сломал пьедестал на Олимпиаде

Александр Большунов затруднился сдержать свои эмоции. Фото: REUTERS

Российский лыжник Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в Пекине-2022, выиграв гонку на 30 км.

Во время награждения призеров гонки Большунов на эмоциях хотел запрыгнуть на пьедестал, но случился казус, сообщает УНИАН.

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Конструкция не выдержала вес спортсмена. У нее отвалилась передняя часть. Россиянин не смутился, хотел починить подиум, но не успел это сделать. И получил золотую медаль на сломанной конструкции.

Год назад Большунов совершил хамский поступок на этапе Кубка мира, ударив соперника палкой.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры. Около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.