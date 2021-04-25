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понедельник, 26 апреля 2021 06:11

Российский комментатор вспомнил, как приглашал Лобановского

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Российский комментатор вспомнил, как приглашал Лобановского
Лобановский тренировал "Динамо" с 1974 по 1990 годы и с 1997 по 2002. В 1983 он работал со сборной. Фото: Игорь Колганов

Известный российский комментатор Геннадий Орлов рассказал, мог ли Валерий Лобановский возглавить питерский "Зенит".

"В начале 1990-х годов я разговаривал с Лобановским. У меня с ним были хорошие отношения, мы сдружились. Я в Ленинграде всё время говорил, что киевское "Динамо" — сильнейшая команда. Это было в пику Москве, потому что футбольная Москва ненавидела Киев, так как Киев забирал все призы, обыгрывал их. В сборной было человек 8 из киевского "Динамо".

Говорю: "Валерий Васильевич, а вы могли бы поехать в Ленинград?" Он отвечает: "Геннадий, а почему бы нет. Главное — какие задачи будут поставлены и какие будут решения, условия". Представляете? Он мне так сказал".

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В итоге Лобановский ни дня не работал в России. На вопрос о возможной работе со сборной России заявлял, что с ней должен работать российский специалист. В 1983 году киевское "Динамо" возглавил бывший тренер "Зенита" Юрий Морозов, но провалился, заняв лишь 7 место. Лобановский в это время руководил сборной СССР.

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