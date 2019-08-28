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среда, 28 августа 2019 10:51

Российский клуб "вылетел" из Лиги чемпионов

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Российский клуб &quot;вылетел&quot; из Лиги чемпионов
Игрок "Краснодара" швед Маркус Берг не ожидал такого результата

Вчера состоялись матчи 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Российский "Краснодар", который в прошлом раунде сенсационно выбил "Порту", снова проиграл греческому "Олимпиакосу" - 1:2. На прошлой неделе в Греции "Краснодар" проиграл со счетом 4:0.

Сербская "Црвена Звезда" сыграла вничью - 1:1 с "Янг Бойз" из Швейцарии. Первая игра закончилась более результативной ничьей - 2:2. В Лигу чемпионов вышли сербы.

Норвежский "Русенборг" не смог одолеть дома "Динамо" Загреб - 1: 1. В первом матче сильнее были хорваты. Они и будут играть в Лиге чемпионов.

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Сегодня состоятся еще 3 матча турнира: "Аякс", Нидерланды - АПОЕЛ, Кипр, "Славия", Чехия - "Клуж", Румыния и "Брюгге", Бельгия - ЛАСК, Австрия.

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Дата
28
августа

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