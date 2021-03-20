Российский клуб охотится за экс-тренерами киевского "Динамо"

Летом Юрия Семина отправили в отставку в "Локомотиве". Фото "Чемпионат"

Руководство волгоградского "Ротора" предложит известному 73-летнему российскому специалисту Юрию Сёмину занять пост главного тренера команды. Накануне оттуда уволили бывшего тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича.

"Вариант с Сёминым один из тех, который рассматривается руководством "Ротора". Предложение Сёмину может поступить уже в ближайшее время", – сообщает российкий сайт "Чемпионат".

Вчера, 19 марта, "Ротор" отправил в отставку Александра Хацкевича, который возглавил команду в 2019 году после отставки из киевского "Динамо". В настоящее время волгоградцы, набрав 18 очков в 23 матчах, занимают 13-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

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Юрий Семин дважды возглавлял киевское "Динамо" – в 2008-09 годах и 2011-12. В 2009 он выиграл чемпионство и вывел команду в полуфинал Кубка УЕФА.