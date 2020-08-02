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воскресенье, 02 августа 2020 17:39

Российский клуб хочет подписать игрока "Динамо"

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Российский клуб хочет подписать игрока &quot;Динамо&quot;
Мохаммед Кадири провел в "Динамо" один сезон. Фото: ФК "Динамо" Киев

Российский "Арсенал" заинтересован в услугах полузащитника киевского "Динамо" Мохаммеда Кадири.

Ганский футболист не против вернуться в Тулу, но клубы должны договориться о трансфере.

"К футболиста есть интерес из Тулы, и Момо совсем не против вернуться туда. Но сейчас у него контракт с Киевом и, прежде всего, клубы должны договориться ", - сообщил агент игрока Валерий Мижигурскис в комментарии телеграмм-канала "Инсайд от Карпа"

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Мухаммед Кадири выступает за "Динамо" с лета 2019 года, но не смог закрепиться в составе команды. В сезоне 2018/19 играл за тульский "Арсенал".

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