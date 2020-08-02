Российский клуб хочет подписать игрока "Динамо"

Российский "Арсенал" заинтересован в услугах полузащитника киевского "Динамо" Мохаммеда Кадири.
Ганский футболист не против вернуться в Тулу, но клубы должны договориться о трансфере.
"К футболиста есть интерес из Тулы, и Момо совсем не против вернуться туда. Но сейчас у него контракт с Киевом и, прежде всего, клубы должны договориться ", - сообщил агент игрока Валерий Мижигурскис в комментарии телеграмм-канала "Инсайд от Карпа"
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Мухаммед Кадири выступает за "Динамо" с лета 2019 года, но не смог закрепиться в составе команды. В сезоне 2018/19 играл за тульский "Арсенал".
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