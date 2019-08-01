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четверг, 01 августа 2019 18:00

Российский кикбоксер избил свою подругу из-за отказа сварить ему суп

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Российский кикбоксер избил свою подругу из-за отказа сварить ему суп
Виталий Крутолевич нанес своей девушке серьезные травмы

Боец из Санкт-Петербурга Виталий Крутолевич до неузнаваемости изуродовал свою подругу за отказ сварить ему суп.

Он проживал вместе со своей девушкой Анастасией. По ее утверждению, спортсмен жил за ее счет. Однажды Крутолевич разбудил девушку и потребовал немедленно сварить суп. Она отказалась и получила удар в лицо.Спортсмен сломал девушке лицевую кость в нескольких местах. Она перенесла операцию и лечилась почти год.

Экспертиза показала, что здоровью девушки был нанесен тяжкого вреда. Теперь уголовное дело отправят в суд

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26-летний Крутолевич занимается кикбоксингом и тайским боксом, выступал в финале Кубка мира по К-1 .

https://www.obozrevatel.com
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