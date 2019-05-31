Российский и украинский комментаторы поссорились в сети

Известный российский футбольный комментатор Василий Уткин поблично оскорбил своего украинского коллегу Кирилла Круторогова.
Все началось с твита Круторогова о финале Лиги Европы "Челси" - "Арсенал" (4:1):
"Может, такое разгромное поражение "Арсенала" в финале ЛЕ - это карма за то, что подняли бурю в стакане и заставили перенести матч против "Ворсклы" из Полтавы в Киев (из-за введения военного положение матчу Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" был перенесен в Киев - ред.)?" - написал Круторогов.
Уткин ретвитнул пост Круторогова с комментарием:
"Вот человек, ему деньги платят за разговоры о футболе, а он на второй день считает нужным пропустить - может, это карма. На ** й ты тогда нужен, Кирилл, это может сказать самый слабоумный бот в минуту задумчивости", - написал Уткин.
Круторогов парировал:
"Отсутствие чувства юмора и адекватности - это печально, бот Василий", - написал Круторогов.
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Напомним, матч группового этапа Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" завершился победой английского клуба 3:0.
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