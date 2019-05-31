Российский и украинский комментаторы поссорились в сети

Известный российский футбольный комментатор Василий Уткин не особо подбирал слова, публично общаясь со своим украинским коллегой.

Известный российский футбольный комментатор Василий Уткин поблично оскорбил своего украинского коллегу Кирилла Круторогова.

Все началось с твита Круторогова о финале Лиги Европы "Челси" - "Арсенал" (4:1):

"Может, такое разгромное поражение "Арсенала" в финале ЛЕ - это карма за то, что подняли бурю в стакане и заставили перенести матч против "Ворсклы" из Полтавы в Киев (из-за введения военного положение матчу Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" был перенесен в Киев - ред.)?" - написал Круторогов.

Уткин ретвитнул пост Круторогова с комментарием:

"Вот человек, ему деньги платят за разговоры о футболе, а он на второй день считает нужным пропустить - может, это карма. На ** й ты тогда нужен, Кирилл, это может сказать самый слабоумный бот в минуту задумчивости", - написал Уткин.

Круторогов парировал:

"Отсутствие чувства юмора и адекватности - это печально, бот Василий", - написал Круторогов.

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Напомним, матч группового этапа Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" завершился победой английского клуба 3:0.