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суббота, 16 января 2021 12:15

Российский футбольный клуб попал под санкции США

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Российский футбольный клуб попал под санкции США
"Ахмат" финансируется Кадыровым. Фото "Чемпионат"

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского футбольного клуба "Ахмат" из Грозного.

Компания Google причиной блокировки назвала санкции США за нарушение прав человека.

"Согласно законодательству США, Министерство финансов требует от компаний соблюдения ограничений в отношении юридических и физических лиц, вошедших в санкционный список, определенный Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

"Ахмат" блокируют из-за близости к президенту Чечни Рамзану Кадырову, на котогрого давно наложены санкции США.

Санкции затронули активы Кадырова, а также организации, связанные с главой Чечни. В их числе — футбольный клуб "Ахмат". Кадырова власти США обвиняют в причастности к убийству Бориса Немцова и нарушении прав человека. Глава Чечни был внесён в "Список Магнитского".

Вся собственность Кадырова и юрлиц, связанных с ним, находящаяся в США или на территории действия законов США, будет заблокирована и изъята. Кроме того гражданам и компаниям США запрещается взаимодействовать с лицами, попавшими в санкционные списки. Запрещается любое сотрудничество: от деловых взаимодействий до оказания финансовой помощи.

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В "Ахмате" выступает украинский полузащитник Артем Полярус.

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Дата
16
января

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