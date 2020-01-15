Российский друг Ломаченко оказался жуликом

Несколько дней тому назад Ломаченко запостил видео с российским спецназом

Российский боксер Александр Беспутин потеряет титул чемпиона в WBA в полусреднем весе. В ноябре прошлого года он победил Раджаба Бутаева (12-1, 9 КО) и завоевал титул "обычного" чемпиона.

Теперь же стало известно, что допинг-тест, взятый в Беспутина после последнего боя, показал наличие в его организме лигандрола, который используется для роста мышечной массы и по своим характеристикам схож с анаболическими стероидами. Об этом пишет ua-football.

Скорее всего, Беспутин потеряет титул WBA и на неопределенный срок будет отлучен от профессионального спорта.

"Я не удивлен, никогда его не уважал ни как человека, ни как спортсмена, - высказался о Беспутина Раджаб Бутаев. - Перед боем моя команда настаивала на допинг-тестировании, он и его команда долго отказывались от этого, а когда я согласился заплатить за обе стороны, включая оплату его счетов, они пошли на это неохотно. После этого он пытался игнорировать запросы допинг-офицеров о своем местонахождении в течение двух недель".

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Александр Беспутин активно дружит с украинскими чемпионами Василием Ломаченко и Александром Усиком. Ломаченко во время боя с Бутаевым даже звонил в угол в Беспутина и через помощников передавал ему подсказки.