Российский депутат рассказал, когда Ракицкий верентся в сборную Украины

Шевченко решил не приглашать Ракицкого. Фото: MSN.com

Депутат российской Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал невызов защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого в сборную Украины.

"Невызов Ракицкого в сборную - на тысячу процентов политизированное решение. Даже ни капли сомнения нет в том, что это не спортивное решение.

Надеюсь, 31 марта Украина изберет нового президента. Кто бы им ни был, кроме Порошенко, Ракицкий сможет рассчитывать на вызов в национальную команду.

То, что Ярослав решил перейти в "Зенит", – его право. У него был выбор: выступать за клуб, который играет в Лиге Европы и претендует на Лигу чемпионов, получать хорошие деньги или выступать за сборную Украины, которая не на каждый чемпионат мира и Европы попадает. Он принял решение, и это его право.

Здесь трудно осуждать или защищать его. Видимо, Ракицкий хочет развития на клубном уровне.

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Тем более он сам наверняка понимает, что нынешняя политическая власть на Украине недолговечна. Демократическая власть в виде выборов проходит, и тому подтверждение то, что скоро будут выборы и это будет не Порошенко. Такие глупости, как невызов игрока в сборную из-за того, что он играет в России, думаю, прекратятся", – сказал Лебедев Sport24.ru.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко отказался от услуг Ракицкого, который решил выступать в чемпионате страны-агрессора.