Российский боксер умер после боя

Дадашев хотел продолжать фатальный поединок

Российский боксер полусреднего веса Максим Дадашев скончался в США из-за травм, полученных во время боя с пуэрториканским боксером.

Об этом сообщили в команде спортсмена, заявив, что у боксера не выдержало сердце, пишет "Украинская правда".

Дадашев в рамках боксерского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриелю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом "отек мозга". Перенес операцию - у него была удалена часть черепа. После этого боксер был введен в медикаментозную кому, из которой не вышел.

Украинский чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко поделился эмоциями после новости о смерти Дадашева.

"Большая потеря для семьи и близких. Я спарринговал с Максом не один раз, у него сердце льва. Таким его буду помнить всегда. Больше не могу подобрать слова... Мои соболезнования близким", - написал Ломаченко в Instagram.

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Максим Дадашев - 28-летний российский боксер. На профессиональном ринге бой против Матиаса стал 14-м для россиянина. 13 поединков Дадашев выиграл (11 нокаутом).