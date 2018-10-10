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среда, 10 октября 2018 19:13

Российских футболистов серьезно накажут за пьяную выходку

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Российских футболистов серьезно накажут за пьяную выходку
Кокорина, слева, и Мамаева ждет наказание за избиение людей. Фото: TASS

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут получить тюремный срок за избиение людей в Москве.

Об этом сообщает Sports.ru, ссылаясь на слова начальника управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрия Титова.

"В ходе производства по уголовному делу, которое было возбуждено по факту нанесения побоев гражданам в кафе на Большой Никитской 8 октября, следователями принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении граждан Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, а именно - хулиганство.

Расследование указанного уголовного дела взято на контроль руководством столичного главка", - сказал Титов.

Статья о хулиганстве предусматривает наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы (если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору - до семи лет).

По информации Mash, Мамаев уже прибыл на допрос. Игроку грозит арест.

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8 сентября жертвой футболистов и их компании стали российский чиновник Денис Пак, а также водитель ведущей "Первого канала". Известно, что за видео с дракой с Паком в кафе футболисты предлагали солидную сумму.

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