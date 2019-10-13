Российские футбольные животные вырвались в Кипр

Русские зверски били англичан в Марселе

Полиция московских аэропортов переведена на усиленный режим работы из-за фанатов, которые вылетают на Кипр

Об этом сообщает Depo.

Спецслужбы предупредили сотрудников МВД, на матч отборочного турнира Евро-2020 Кипр - Россия полетят около 2 тысяч болельщиков, среди которых будут и те, кто участвовал в организации беспорядков во Франции во время Евро-2016.

Особое внимание было уделено вчерашнем рейса на Ларнаку из Внуково - с некоторыми фанатами даже проводились "профилактические беседы".

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Российские фанаты отличились большой жестокостью во время Евро-2016 во Франции.