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четверг, 15 августа 2019 13:48

Російського футболіста депортували з Естонії

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Російського футболіста депортували з Естонії
Евгению Кабаеву на год запретили въезд в Эстонию

Эстонский футбольный клуб "Левадия" расторг соглашение с российским нападающим Евгением Кабаевым

Причина такого решения - футболиста депортировали из страны из-за неоплаченных штрафов.

Кабаев был задержан 29 июля, когда автомобиль Volkswagen под его управлением разогнался до скорости не менее 132 км / ч. У футболиста уже два нарушения за превышение скорости. Однако выписаны ему ранее штрафы нарушитель не оплатил.

Суд назначил Кабаеву арест сроком на двое суток, а 31 июля его виза была аннулирована Департаментом полиции и пограничной охраны. Относительно Евгения Кабаева установлен запрет на въезд в Эстонию, который будет действовать до 31 июля 2020 года.

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"Левадия" - эстонский футбольный клуб из Таллинна. 9 раз выигрывал чемпионат Эстонии и сколько раз Кубок страны. В составе команды играет украинец Евгений Будник

https://24tv.ua
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Дата
15
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