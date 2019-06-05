Роналду узнал приговор по делу об изнасиловании

Все звинування с Криштиану Роналду сняты

Суд официально закрыл расследование по делу португальской звезды.

О закрытии дела по обвинению нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в изнасиловании сообщил Bloomberg.

Суд Лас-Вегаса получил письмо о добровольном прекращении рассмотрения. При этом не уточняется, достигла сторона обвинения договоренности с 34-летним футболистом.

Осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила $375 тыс.

В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.

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Роналду в этом сезоне выиграл вместе с "Ювентусом" Серию А, но не смог помочь команде победить в Лиге чемпионов.