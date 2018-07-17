Роналду рассказал, почему выбрал "Ювентус"

Роналду сделал откровенное признание. Фото: REUTERS

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о том, почему решил перейти в итальянский клуб.

"Помню этот гол, который я забил в ворота своего будущего клуба, - гол через себя в 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" (0:3). Я был очень счастлив, но не только потому, что забил гол.

Меня поразило, что болельщики "Юве" начали аплодировать мне, я не ожидал этого. Мне всегда нравился туринский клуб, но после этой ситуации он стал нравиться мне еще больше.

"Ювентус" - большой клуб, они предоставили мне отличную возможность. Конечно, я перешел сюда не только из-за того гола, но он определенно помог.

Я сказал своему агенту, что единственный клуб, ради которого я готов покинуть "Реал", - "Ювентус", - сказал Роналду Sky Sport Italia.

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Роналду перебрался в "Ювентус" из "Реала" за 112 млн евро.