Роналду пропустит ближайший матч "Ювентуса"

Роналду дадут отдохнуть в игре против "Брешии"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в заявку команды на следующий матч. Таким образом, португалец пропустит поединок "старой синьоры" против "Брешии" в 5-м туре Серии А.

Ранее главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри сообщал, что предоставит Роналду отдых. Вчера Криштиану почувствовал мышечную усталость.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел 5 матчей за "Ювентус". На счету португальца 2 гола и 1 результативная передача.

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"Ювентус" после четырех сыгранных туров идет на втором месте в турнирной таблице Серии А, уступая лидеру "Интеру" 2 очка. Матч против Брешии состоится завтра, 24 сентября. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.