Роналду потянуло на женщин в футболе - задумал снять фильм

Роналду подался в киноиндустрию. Фото: ФК "Реал"

Лидер "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду станет исполнительным продюсером сериала о футболистках. Проект выйдет на Фейсбук.

"Работа исполнительным продюсером - потрясающий опыт для меня. История моей жизни имеет множество сходств с взлетами и падениями, которые должны быть девочкам с студенческой команды в этом сериале.

Хотя сериал посвящен бэкграунд футбола, он затрагивает гораздо более глубокие темы, чем просто замечательная игра. Он рассказывает о ценностях, вызовы, дружбе, сложных периодах, упорной работе, солидарности, напряжению и гармонии. Проще говоря, он о жизни ", - цитирует Роналду Hollywood Reporter.

Сериал выйдет на стриминговой платформе Facebook Watch, запущенной в прошлом году. Там очень рассчитывают на спорт - в 2017-м "Реал" и "Голден Стейт" снимали сериалы именно для Facebook Watch. Сейчас сервис занимается производством черной комедии "Королева Америка", где главную роль играет Кэтрин Зета-Джонс.

"В свободное время я люблю смотреть хорошее телевидение. Быть исполнительным продюсером этого сериала - удивительный опыт, учитывая, с которыми талантливыми людьми я работаю. В моей жизни было много ситуаций, похожих на те, с которыми столкнутся героини.

Сериал вырастет вокруг футбола, но это не будет просто показ хорошей игры. Он будет гораздо глубже - это сериал о ценности, проблемы, дружбе, работе, напряженности и гармонии. Одним словом - жизнь", - рассказал Криштиану, у которого больше 120 млн подписчиков в Фейсбук.

"Это сериал высокого класса, созданный на основе самого популярного вида спорта и в партнерстве с лучшим игроком мира и замечательными рассказчиками Лиз и Джошуа", - поделился Пол Ли, чья студия ведет проект.

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Роналду имеет опыт запусков анимационных проектов, снявшись с собой в главной роли в супергероях Striker Force 7.