Роналду подозревают в изнасиловании

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду должен появиться в суд по делу по обвинению в изнасиловании модели Кэтрин Майорги.
Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу о вероятном изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги в 2009 году, сообщает "TMZ".
Напомним, в 2009 году Криштиану Роналду отдыхал с друзьями в Лас-Вегасе после перехода из "Манчестер Юнайтед" в "Реал". В одном из клубов он познакомился с американкой, а затем они вместе провели ночь. После этого девушка сразу написала заявление в полицию, не называя при этом имени мужчины, а уже через год подписала с юристами Криштиану договор о неразглашении, за что получила $375 тыс.
Осенью прошлого года полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по этому делу.
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В прошлом сезоне Роналду провел за "Ювентус" 31 матч, в которых отметился 21 мячами.
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