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вторник, 31 июля 2018 10:16

Роналду одел маску на первой тренировке в "Ювентусе"

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Португальский нападающий Криштиану Роналду впервые потренировался в качестве футболиста итальянского "Ювентуса".

Пока туринцы находятся в США, где у команды предсезонное турне, футболисты, выступавшие в плей-офф ЧМ-2018, восстанавливают свои силы в тренажерном зале на базе клуба.

На первом этапе форвард сборной Португалии работал в кислородной маске.

 

Роналду перешел из "Реала" за 115 млн евро и подписал 4-летний контракт с "Ювентусом".

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