Роналду обманули на серьезную сумму

Криштиану Роналду стал новичком "МЮ". Фото: REUTERS

Сотрудница турагентства завладела частью денег капитана сборной Португалии 36-летнего Криштиану Роналду.

Роналду потерял 288 тыс. из-за мошеннических действий, сообщает издание Cuatro.

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Сотрудница турагентства, имея доступ к банковской карте португальца, заказала на имя Криштиану около 200 фиктивных поездок в 2007-2010 годах, чтобы завладеть его средствами.

В 2017-м женщину приговорили к лишению свободы условно. Также она продолжает выплачивать убытки звездному форварду.

От мошенницы также пострадал агент Роналду Жорже Мендеш, с карты которого тоже исчезли деньги.

Криштиану Роналду стал новичком "МЮ". Португалец уже выступал на "Олд Траффорд" в сезонах 2003/2009. В текущем сезоне "МЮ" занимает третье место в турнирной таблице, уступая "Челси" и "Ливерпулю" по дополнительным показателям. Роналду известен своими выступлениями за "Спортинг", "Реал" и "Ювентус".