Роналду напал на полицейского в Китае

Роналду повеселил своих партнеров по команде

Роналду попал в смешную историю в Сингапуре.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в шутку прыгнул на одного из полицейских, которые задерживали болельщика.

Фанат прорвался на футбольное поле во время тренировки "Старой синьоры" в Сингапуре, где команда готовилась к матчу Международного Кубка чемпионов против миланского "Интера".

Болельщика задержали полицейские, а Роналду в шутку прыгнул на одного из них чем рассмешил одноклубников.

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"Ювентус" сейчас готовится к сезону участвуя в Международном Кубке чемпионов. В последней игре команда Роналду сыграла вничью с "Интером" 1: 1.