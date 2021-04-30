Роналду начал искать новую команду

Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Лидер "Ювентуса 36-летний Криштиану Роналду хочет покинуть туринскую команду.

Звездный португалец поручил своему агенту Жорже Мендешу искать новое место работы, сообщает Football Italia.

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Ранний вылет из нынешней Лиги чемпионов окончательно подтолкнул Роналду к изменениям. Криштиану хочет добывать трофеи в последние годы своей карьеры.

Контракт звезды с "Ювентусом" рассчитан еще на один сезон, однако Роналду хочет искать счастья в другой команде. Президент "Реала" Флорентино Перес открестился от возвращения нападающего, поэтому реальными остаются два варианта - "МЮ" или ПСЖ.

В текущем сезоне форвард "Ювентуса" провел 39 матчей, отличился 32 голами и четырьмя ассистами. "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и идет только на четвертом месте в чемпионате Италии.