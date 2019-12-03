Роналду — лучший игрок Серии А в сезоне 2018-2019

Роналду - лучший игрок прошлого сезона чемпионата Италии. Фото: Sky Sport Italia

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лучшим игроком Серии А по итогам сезона 2018/19.

На церемонии "Gran Galà del Calcio" также была премия лучшему клубу и тренеру по итогам предыдущего сезона - победили "Аталанта" и наставник Джан Пьеро Гасперини, который впервые в истории вывел клуб в Лигу чемпионов, сообщает "Спортарена"

Символическая сборная Серии А 2018/19: Ханданович ( "Интер") - Канселье, Кьеллини (оба - "Ювентус"), Кулибали ( "Наполи"), Коларов ( "Рома") - Иличич ( "Аталанта"), Пьянич ( "Ювентус"), Барелла ( "Кальяри") - Квальярелла ( "Сампдория"), Сапата ( "Аталанта"), Роналду ( "Ювентус").

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В прошлом сезоне Роналду стал чемпионом в составе "Ювентуса". Провел за команду 31 матч, в которых забил 21 мяч.