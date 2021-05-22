Роналду, инсульт, письмо жене: сын Фергюсона снял об отце фильм

Алекс Фергюсон 27 лет возглавлял "МЮ". Фото: REUTERS

В конце мая выходит большой биографический фильм о сэра Алекса Фергюсона, режиссер - его сын. Сейчас в Британии идет большая промокампания. Ее часть - большое интервью The Guardian, в котором Фергюсон не касался актуальных новостей, связанных с "МЮ", Суперлигой, Вудвордом. Зато рассказал много о перенесенный инсульт, семью и успех.

"В мае 2018 Фергюсон пережил геморрагический инсульт - легендарный тренер был очень близок к смерти, пишет Трибуна.

В 2018 году Джейсон раз задумал снять документальный фильм об отце. Вечером 5 мая он как раз писал сценарий, когда позвонила мама - и сказала, что отцу плохо. Во время звонка в скорую Джейсон впервые в жизни назвал отца полным именем "Александр Фергюсон" - чтобы хоть недолго сохранить новость в тайне.

Фергюсон боялся потерять память

В больнице Солфорд Ройял везде были аппараты и провода. Два нейрохирурга отвели меня в другую комнату для разговора - тогда я понял, что дело плохо. Мне объяснили: отцу 76, кровоизлияние было серьезным, поэтому готовиться надо к худшему.

Врачи давали 20% шанс на выживание, но сэр Алекс выкарабкался. Но вот восстановление было еще страшнее - легендарный тренер боялся, что потеряет возможность говорить.

Но языковой терапевт проделала большую работу: приходила к Фергюсону каждый день - сэр Алекс очень хвалит ее. Все начиналось с простых упражнений: нужно было выписывать на письмо имена всех членов семьи, футболистов, потом перешли на животных.

Постепенно голос вернулся. Фергюсон не мог разговаривать 10 дней. Полное восстановление после инсульта заняло гораздо больше времени.

Память - важнейшая оружие Фергюсона. До сих пор помнит даже автора первого гола в "МЮ"

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Еще одно опасение Фергюсона после операции - потеря памяти. Журналист, бравший интервью для The Guardian, говорит, что во время беседы сэр Алекс иногда не мог что-то вспомнить и напрягался из-за этого.

Или не помнит сэр Алекс только то, что случилось с ним 5 мая 2018 года - в день инсульта. Совсем ничего.

В Ферги-футболиста были проблемы с дисциплиной. Из-за этого он 2 года не общался с отцом

Ферги редко попадал в основу, так гулял по пятницам и забивал на футбол. Отец требовал дисциплины. В один день из-за ссоры Александр Битон Фергюсон сказал сыну, что тот теперь сам по себе. В тот день будущий великий тренер уехал в город, напился и попал в тюрьму.

Ссора с отцом не раскаялись парня - Фергюсон сам признался, что ему самому казалось, что карьера зашла в тупик. Поэтому в один из дней он соскочил даже с игры за резервную команду: подговорил подружку позвонить тренеру, представиться мамой и сказать, что у нападающего грипп.

Семья тренера хотела вернуться в Шотландию

Только тренер не поверил, перезвонил матери Фергюсона - и та пришла в бешенство. Алекс прогулял всю ночь в банях, вернулся домой под утро. И напоролся на рассерженного маму.

Фергюсон признается, что сейчас регулярно смотрит только матчи родного клуба "Куинс Парк", который играет в четвертом дивизионе шотландского футбола. А вот матчи "Рейнджерс" включает, только когда они играют против "Селтика" - чтобы позлить сына, который болеет за бело-зеленых.

А вот у самого Фергюсона первые несколько лет в "Юнайтед" вышли тяжелыми. Алекс приехал в Манчестер после успехов с "Абердином", но даже Джейсон признает, что сначала все было слишком большим.

Семья думала о возвращении в Абердин, но отец убедил всех в том, что все идет как надо. И у него были на это причины.

Люди судят о "Юнайтед" с таким крупным игрокам как Криштиану Роналду и Рой Кин. Но в мое время дух команды был в молодых футболистов - Бекхэма, Гиггз, Скоулз, Невилл. Я знал, что мы на правильном пути.

А еще Фергюсон вспомнил матч, который выиграли благодаря поддержке фанатов. В декабре 1989 года "Юнайтед" не победил ни разу команду свалили травмы, а в кубке в соперники попался "Ноттингем Форрест" Брайана Клаффа.

Роналду был неубиваемым, как старые бутсы. Он не мог не стать крупным игроком

Одного фаната Фергюсон выделил особенно - Нормана Уильямсона, который даже в трудные первые годы приходил с друзьями на базу и поддерживал тренера и футболистов.

У меня были ментально сильные игроки и в "Абердине", и в "Юнайтед". Роналду был неубиваемым, как старые бутсы. Он не мог не стать большим игроком.

В интервью Фергюсон часто вспоминает о жене - Кэти. Она многим пожертвовала 55 лет брака. Например, история со свадьбой.

Дело в том, что Кэти - католик, а все католическое в Глазго ассоциируется с "Селтиком". Поэтому директор "Рейнджерс" намекнул, что лучше бы расписаться в загсе - и Фергюсон согласился. О чем до сих пор жалеет.

Кэти переживала из-за неудачи Фергюсона в "Юнайтед" - она ​​тоже считала, что лучше вернуться в Абердин, в Манчестере скучала.

Трогательная часть документального фильма, который снял Джейсон, - письмо Кэти, которое сэр Алекс написал в больнице. Письмо, полное благодарности и сожаления, что тренер столько лет был погружен в футбол.

"Я хотел сказать спасибо. В тот момент я еще не был уверен, выживу ".

Джейсон добавляет историю с того самого финала ЛЧ-1999:

Через 30 секунд после финального свистка Фергюсон обернулся и посмотрел вверх. Он искал глазами маму".

Сер Алекс Фергюсон - шотландский футбольный тренер, бывший футболист, с 1986 года тренировал английский клуб Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед". С этой командой Фергюсон выиграл больше наград, чем любой другой тренер в Англии. Алекс Фергюсон также считается одним из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола. Работая с "Манчестер Юнайтед" 26 лет, он превысил достижение сэра Мэтта Басби по продолжительности непрерывной работы с одним клубом. 13 раз выиграл АПЛ и дважды Лигу чемпионов. 8 мая 2013 сэр Алекс объявил об отставке с должности менеджера МЮ в конце футбольного сезона, но останется в клубе как его директор и посол.