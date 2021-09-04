Роналду будет сидеть на карантине

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду должен пройти пятидневный карантин после прибытия в Манчестер. Клуб обращался в британское правительство с просьбой сделать исключение для португальского игрока, но получил отказ, сообщает Manchester Evening News.
36-летний новичок команды прибыл в Манчестер в четверг, 2 сентября. В тот же день клуб объявил, что он будет выступать под 7-м номером.
В аэропорту звёздного португальца встречал бывший полузащитник команды Даррен Флетчер, который в настоящее время занимает пост технического директора клуба. Флетчер ранее играл вместе с Роналду.
Роналду после матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Ирландии (2:1) покинул расположение сборной Португалии. Капитан команды в концовке встречи получил жёлтую карточку, которая привела к его дисквалификации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду официально сменил команду
Роналду в том матче оформил дубль и принёс своей команде победу, попутно установив мировой рекорд. Он стал лучшим бомбардиром сборных в истории, забив 111 мячей.
Комментарии