Роналду близок к антирекорду в Серии А

Роналду никак не может забить со штрафного

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может повторить печальную статистику в чемпионате Италии.

Роналду не может отличиться в воротах соперника уже с 18 штрафных ударов в Серии А. Более неудачная серия подобных выстрелов была только у форварда "Фрозиноне" Камилло Чано, который не мог забить с 21 удара подряд, сообщает "AS".

Во всех турнирах Роналду не забил уже 24 штрафные удары подряд. Второй исполнитель стандартов "Ювентуса", Миралем Пьянич, реализовал один из шести своих штрафных.

Более 60% ударов Роналду (15 из 24) пришлись в стенку, еще два выстрела прошли мимо и семь отразил вратарь.

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В последней игре "Ювентус" переиграл в гостях "Брешию". В следующем туре чемпионата Италии команда Сарре сыграет против спал.