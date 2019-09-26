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четверг, 26 сентября 2019 19:04

Роналду близок к антирекорду в Серии А

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Роналду близок к антирекорду в Серии А
Роналду никак не может забить со штрафного

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может повторить печальную статистику в чемпионате Италии.

Роналду не может отличиться в воротах соперника уже с 18 штрафных ударов в Серии А. Более неудачная серия подобных выстрелов была только у форварда "Фрозиноне" Камилло Чано, который не мог забить с 21 удара подряд, сообщает "AS".

Во всех турнирах Роналду не забил уже 24 штрафные удары подряд. Второй исполнитель стандартов "Ювентуса", Миралем Пьянич, реализовал один из шести своих штрафных.

Более 60% ударов Роналду (15 из 24) пришлись в стенку, еще два выстрела прошли мимо и семь отразил вратарь.

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В последней игре "Ювентус" переиграл в гостях "Брешию". В следующем туре чемпионата Италии команда Сарре сыграет против спал.

https://football24.ua
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