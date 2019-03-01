Роналдо восстановился после травмы

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду восстановился после травы.
Роналду принял участие в сегодняшней тренировке "Ювентуса" и занимался в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, в матче против "Болоньи" 34-летний португалец травмировал лодыжку. Медицинский штаб туринского клуба провел тщательный осмотр форварда.
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Роналду может появиться на поле в центральном матче 26-го тура Серии А против "Наполи", который состоится 3 марта.
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