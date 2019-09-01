Роналдо прокомментировал невероятную победу над "Наполи"

Роналдо забил один из мячей "Ювентуса"

34-летний португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу над "Наполи" (4:3) в поединке 2-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Первая домашняя игра и трудная победа над очень сильным соперником. Футбол научил нас, что нужно сражаться до последней минуты. Поздравляю, команда!", — написал Роналду в Instagram.

Роналду вышел на поле в стартовом составе "Ювентуса" и провел полный матч, отметившись забитым голом на 62-й минуте встречи.

Вчера в центральном матче чемпионата Италии "Ювентус" с невероятным трудом победил "Наполи". Туринцы выигрывали – 3:0. Затем счет стал 3:3.

А на последней добавленной минуте защитник "Наполи" Кулибали отправил мяч в свои ворота – 4:3 трудная победа "Ювентуса".

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После двух туров чемпионата Италии "Ювентус" лидирует, имея в активе 6 баллов.