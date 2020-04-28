Роналдиньо рассказал о деталях своего пребывания в тюрьме

40-летний Роналдиньо провел в тюрьме 30 дней. Фото: Reuters

Бывший лидер сборной Бразилии и "Барселоны" Роналдиньо рассказал о своем пребывании за решеткой.

Звездного бразильца посадили за решетку в Парагвае за поддельные документы. Впоследствии выпустили под залог.

"То, что документы оказались фальшивыми, для нас стало полным сюрпризом. С самого начала мы хотели сотрудничать с властями, чтобы во всем разобраться.

Когда нас отправили в камеру, это был серьезный удар. Я даже представить не мог, что попаду в такую ​​ситуацию. Всю свою жизнь я стремился добиться максимальных профессиональных высот и дарить людям счастье своим футболом", - сказал Роналдиньо в комментарии Goal.com.

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В начале марта Роналдиньо и его брата обвинили в подделке документов. В апреле мужчины покинули тюрьму и находятся под домашним арестом под наблюдением полиции. За них был внесен залог в размере $1,6 млн.



