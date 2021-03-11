"Рома" – "Шахтер" (Live)

Три года тому назад дончанин Марлос не сумел переиграть римлянина Перотти. Фото "Шахтер"

Добрый вечер!

Вслед за киевским "Динамо" донецкий "Шахтер" начинает свою борьбу в Лиге Европы. Горняки в Риме померятся силами с местным одноименным клубом.

Это уже будет четвертая очная встреча команд. А началось все в 2006 году, когда итальянцы разгромили украинский клуб дома - 4:0 и уступили в остях - 0:1.

Через 5 лет "Шахтер" взял реванш - 3: 2 и 3: 0. Подопечные Мирчи Луческу тогда впервые и в последний раз вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Последний раз команды встретились в 2018 "Шахтер" был сильнее в Харькове - 2:1, а "Рома" - в Риме - 1:0. За счет гола в гостях дальше пошли итальянцы.

Интересно, что тогда "Шахтер" возглавлял нынешний наставник "волков" Паулу Фонсека.

"Шахтер" не в лучшем настроении подходит к игре - игровой кризис у горняков затянулась. Были поражения от "Зари", "Агробизнеса", скандальная победа над "Олимпиком".

Удастся ли дончанам и их тренеру выбраться из ямы? Узнаем через два часа.

Уже известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Трубин, Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо, Патрик, Майкон, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес

Запасные: Пятов, Шевченко, Бондарь, Корниенко, Кривцов, Болбат, Маркос, Соломон, Судаков, Коноплянка, Дентиньо, Вьюнник

"Рома": Лопес, Кристанте, Кумбула, Манчини, Карсдорп, Диавара, Вильяр, Спинаццола, Педро, Пеллегрини, Мхитарян

Запасные: Миранте, Фузато, Ибаньес, Смоллинг, Сантон, Майораль, Карлес Перес, Бруно Перес, Калафьори, Эль-Шаарави, Джеко