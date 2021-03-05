"Рома" потеряла ведущего игрока на матче против "Шахтера"

Жордан Верету выбыл на 3 недели. Фото: Gettyimages.com.

Итальянская "Рома" потеряла на 3 недели полузащитника 28-летнего Жордана Верету.

Француз получил травму мышц правого бедра в матче 25-го тура серии А с "Фиорентиной", сообщает Giallorossi.net.

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Таким образом Верету пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера".

Под вопросом участие в противостоянии с "горняками" Эдина Джеко, у которого травма приводящей мышцы. В "Роме" надеются, что игрок сможет восстановиться к ответному матчу с украинским клубом, который пройдет 18 марта.

Также в лазарете римского клуба находятся Николо Дзаньйоло и Рожер Ибаньес.

"Рома" будет принимать "Шахтер" 11 марта, а через неделю команды сыграют в Киеве. Римляне находятся на 5-м месте в Серии А. Следующий матч команда Паулу Фонсеки проведет 7 марта против "Джеона". Начало игры в 13:30.