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среда, 27 февраля 2019 19:05

"Рома" попытается подписать Руслана Малиновского летом.

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&quot;Рома&quot; попытается подписать Руслана Малиновского летом.
Руслан Малиновский. Фото: Photo News

Хавбек сборной Украины и Генка Руслан Малиновский снова попал в список потенциальных приобретений итальянской "Ромы".

Зимой появлялось много информации об интересе "Ромы" к Малиновского даже из авторитетных источников. В итоге трансфер не состоялся: руководство "Генка" не планировало отпускать его до конца сезона, сам Руслан хотел стать чемпионом Бельгии, а спортивный директор римлян Рамон Мончи решил отступить.

Мончи вскоре может покинуть "Рому", однако это не мешает ему активно готовить летнюю трансферную кампанию. Испанец все же планирует усилить полузащиту Русланом Малиновским, по которому он следит уже несколько лет, сообщает Сalciomercato.


По информации источника, в Риме сформировали трансферный список на июнь, и Малиновский в нем присутствует. "Рома" продолжает часто контактировать с окружающими футболиста. Руслан нравится клуба, там считают, что у него есть все необходимое, чтобы стать частью проекта "волков". В частности, приемлемая стоимость.

Ожидается, что летом "Рома" сделает "Генке" предложение о Малиновского. Трансфер украинского полузащитника в Серию А зависит от многих факторов, важное значение будет иметь слово главного тренера. Нет гарантии, что им останется Эйсебио Ди Франческо.

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25-летний полузащитник записал себе в актив уже 9 ассистов, забил 8 голов в текущем чемпионате и имеет контракт с клубом до 2022 года.

https://football24.ua
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