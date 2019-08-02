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суббота, 03 августа 2019 09:00

"Рома" поиздевалась над бразильцем, который решил переехать в Россию

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&quot;Рома&quot; поиздевалась над бразильцем, который решил переехать в Россию
Малком в прошлом году обидел "Рому"

"Рома" потролила новичка "Зенита" Малкома, который перебрался из "Барселоны" в Россию за 40 миллионов евро.

Об этом пишет xsport.ua

"Очень гордимся тем, что ты был с нами, Малком. А теперь иди и покажи все это великолепие в чемпионате России. Удачи в "Зените".

Год назад "Рома" практически провела сделку с "Бордо" о приобретении игрока, однако в последний момент футболиста подхватила "Барселона".

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За каталонцев он провел лишь 15 матчей, забив один мяч и сделав два ассиста.

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Дата
03
августа

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