"Рома" переломила первую ишру с "Аяксом"

"Рома" на выезде пропустила первой. Фото: Reuters

Сегодня в повторных четвертьфинальных матчах Лиги Европы "Рома" дома примет "Аякс". Первая игра закончилась победой римлян - 2:1. На гол Классена ответили Пеллегрини и Ибаньес.

Амстердамцы хорошо начали матч, дорожили мячом и время от времени проводили проникающие атаки. Голевые моменты у ворот клуба, который тренирует Пауло Фонсека, возникали регулярно. "Рома" пыталась отвечать, но получалось не слишком убедительно. Логическим следствием стал гол Классена на 39-ой минуте.

Хозяева таким же давлением начали второй тайм и заработали право на пенальти. Тадич должен был делать счет - 2:0, но небрежно пробил пенальти - просто по центру ворот. Голкиперу Лопесу стоило остаться на линии и легко парировать удар.

Зато грубо ошибся вратарь хозяев. Схерпен плохо принял мяч пробит с далеко не убедительного штрафной, тот выпал у него из рук и залетел в сетку. "Аякс" пошел вперед и имел несколько реальных возможностей выйти вперед, но безупречно сыграл Лопес. Устав от бесплодных атак, голландцы не уследили в штрафной за Ибаньесом, который в одно касание принял мяч, а другим вогнал его под перекладину ворот Схерпена - 1:2.

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Тренер "Ромы" Паулу Фонсека близок к уходу из команды. На него прететендуют несколько английских клубов и итальянский "Наполи". Ранее ходили слухи о его возвращении в "Шахтер".