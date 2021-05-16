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воскресенье, 16 мая 2021 11:56

"Рома" переиграла "Лацио" с голом Мхитаряна

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&quot;Рома&quot; переиграла &quot;Лацио&quot; с голом Мхитаряна
"Лацио" потерял шансы на Лигу чемпионов. Фото: Sky Sport Italia

В матче 37-го тура итальянской Серии А "Рома" переиграла "Лацио". Встреча проходила на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась со счётом 2:0.

На 42-й минуте счёт открыл полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян. Эдин Джеко с левого края ворвался в штрафную, легко ушёл от Франческо Ачерби и прострелил в центр — Мхитарян набежал и в касание послал мяч в ворота "Лацио".

Во втором тайме Педро Родригес увеличил преимущество "Ромы". Родригес на правом фланге получил мяч от Брайана Кристанте, сместился к центру и роскошно пробил из-за пределов штрафной под левую штангу. В концовке Ачерби был удалён.

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"Рома" набрала 61 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Лацио" (67) — на шестом месте. Это был предпоследний матч Фонсеки в "Роме". Подопечные Симоне Индзаги потеряли шансы на Лигу чемпионов.

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