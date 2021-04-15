"Рома" не дала обыграть себя "Аяксу"

Джеко не дали забить. Фото: Reuters

Итальянская "Рома" вышла в полуфинал Лиги Европы. Римляне у себя на поле сыграли вничью - 1:1 с голландским "Аяксом". Голы забивали Броббей – у гостей и Джеко – у хозяев.

Первый там не произвел впечатления. Казалось гости смирились с тем, что забить два мяча на поле "Ромы" задача из ряда невыполнимых. Римлянам вообще не было смысла форсировать события.

Кто знает, если бы команды доиграли вторую часть матча, если бы не гол Броббея после ошибки обороны хозяев. Когда "Аякс" сравнял счет по сумме двух матчей, казалось железные римляне не выдержат. Они действительно висели на волоске, когда судья пошел смотреть ВАР. Но после отмененного второго гола "Аякса", инициативу взяли хозяева. И гол Джеко не в выглядел слишком неожиданным.

После пропущенного на 72-ой минуте гола, гости стушевались. Они как-то по инерции шли вперед, много атаковали, но угроз почти не создавали. "Шахтер" несмотря на проигрыш в Риме - 0:3 создал гораздо больше голевых моментов.

"Аякс" проиграл поединок у себя дома, когда "Рома" воспользовалась ошибками голкипера. Понятно, что дать себя обыграть с нужным счетом римляне не позволят. Гости были обречены, что, собственно, и подтвердилось на поле. "Рома" Фонсеки вполне справедливо пробилась в полуфинал.

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В других матчах "Манчестер Юнайтед" обыграл дома "Гранаду" - 2:0, "Арсенал" разгромил в гостях обескровленную "Славию" - 4:0, а "Вильярреал" переиграл "Динамо" Загреб - 2:1. В полуфиналах "Арсенал" сыграет с "Вильярреалом", а "Манчестер Юнайтед" - с "Ромой".