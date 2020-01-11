"Рома" может купить в "Шахтера" Мораеса

Мораес пришпл в "Шахтер" из киевского "Динамо"

"Рома" продолжает следить за форвардом "Шахтера" Жуниором Мораесом. Перед этим "волкам" нужно расстаться с экс-нападающим "Днепра" Николой Калиничем, выступающий за клуб на правах аренды. Сам хорват не спешит покидать Рим.

Кроме того, у "Ромы" сейчас нет свободного места для игроков вне Евросоюза. Клубу нужно или расчистить квоту, или же Жуниор мог бы получить гражданство ЕС (например, в Болгарии, где он выступал за "ЦСКА София"). Об этом пишет ua-football

Также потенциальный трансфер осложняет тот факт, что в прошлом месяце Мораес продлил контракт с "горняками" до 2021 года.

Ранее с агентом Мораеса связывались представители "Болоньи", однако до конкретных предложений "Шахтеру" переговоры не дошли.

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В этом году Жуниор Мораес сыграл за "Шахтер" 16 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами.