Рой Кин сделал выбор между Месси и Роналду

Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кин ответил на классический вопрос "Кто лучше, Криштиану Роналду или Лионель Месси?".

Бывший ирландский футболист и нынешний тренер английского клуба Ипсвич Таун, заявил, что Раналду однозначно лучший. Об этом сообщает football24.

"Однозначно Роналду. Каждый день недели", - отметил Кин в подкасте Гари Невилла The Overlap.

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Недавно ветеран ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал, что Роналду хотел перейти в парижский клуб, но это стало невозможным после подписания французами Месси.

Лионель Месси с 2003 года выступал за "Барселону". За это выиграл десять раз чемпионат Испании, четыре раза Лигу чемпионов. Сколько раз получал "Золотой мяч". Со сборной Аргентины выиграл Копа Америка-2021.

Криштиану Роналду является воспитанником Спортинга, в системе которого он находился с 1997 по 2003 год, после чего перешел в Манчестер Юнайтед. После карьеры в Англии Роналду стал игроком Реала, а оттуда перешел в Ювентус.