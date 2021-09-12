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воскресенье, 12 сентября 2021 19:20

Родригеш отметился голом за "Труа"

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Родригеш отметился голом за &quot;Труа&quot;
Родригеш забил в дебютном матче за "Труа"Фото: estac.fr

Арендованный у "Динамо" игрок "Труа" Жерсон Родригеш отметился голом в матче 5-го тура Лиги 1 против "Метца".

26-летний люксембуржец открыл счет на 50-й минуте.

На 84 минуте "Труа" удвоил преимущество. Матч закончился со счетом - 2:0.

Это дебютный матч футболиста за французский клуб. Он перешел в "Труа" в конце августа.

Раньше "Труа" играл украинец Николай Кухаревич, но его отдали в аренду в бельгийский "Левен".

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Родригеш перешел в "Динамо" в 2019 году. За это время сыграл в 33 матчах чемпионата и забил 6 мячей. Родригеш является игроком сбной Люксембурга.

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