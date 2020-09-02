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среда, 02 сентября 2020 18:18

Родригеш останется в "Динамо", если команда выйдет в Лигу чемпионов

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Родригеш останется в &quot;Динамо&quot;, если команда выйдет в Лигу чемпионов
Жерсон Родригеш забил в Суперкубке "Шахтеру". Фото ФК "Динамо"

Агент игрока "Динамо" Жерсона Родригеша Ахмед Нума рассказал, при каких условиях его клиент останется в клубе.

"В Турции много говорят о Жерсоне, потому что он там хорошо показал себя. Но поступившие предложения пока не устраивают ни "Динамо", ни самого игрока. В основном это связано с финансовыми условиями". Сообщает "Трибуна".

"Сейчас он себя хорошо чувствует в Киеве, но если появится интересное предложение – "Динамо" будет готово пойти ему навстречу. Это может быть снова годичная аренда. Но из Турции пока не поступало достойного предложения.

Если "Динамо" выйдет в группу ЛЧ, Родригеш будет заинтересован остаться в клубе. Команда будет нуждаться в ключевых игроках, а Жерсон – один из них. В Украине болельщики недоумевают, почему "Динамо" отпускало его в аренду.

Останется ли Жерсон в "Динамо" – во многом зависит от выхода в группу ЛЧ. Я бы оценил шансы, что он останется в клубе во время следующей международной паузы, как 50 на 50. В будущем он бы хотел поиграть в топ-чемпионатах", – сказал Нума.

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Жерсон Родригеш был куплен "Динамо" летом прошлого года. Зимой, после конфликта с Алексеем Михайличенко, он отправился в аренду в турецкий клуб. Однако после драки с капитаном команды вернулся в Киев.

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