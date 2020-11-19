Родители форварда сборной Украины не захотели, чтобы их сын перешел в "Шахтер"

Игаль Брук играет за юношескую команду "Шальке". Фото: ФК "Шальке".

Форвард юношеской сборной Украины и немецкого "Шальке" Игаль Брук мог защищать цвета донецкого "Шахтера".

Брук прошел просмотр в молодежной команде "горняков", но родители футболиста выступили против продолжения карьеры в Украине.

"Я - украинец. Мои родители из Украины. Они из Луганской области, город Перевальск. Но я родился в Израиле, потом мы переехали в Канаду. Я мог бы, конечно, играть за сборные Израиля или Канады, но хочу выступать за Украину.

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Когда мне было 16 лет, я был на просмотре в нескольких немецких клубах, где себя хорошо проявил. Потом мой агент предложил вариант поехать на просмотр в "Баварию". Там я был десять дней, понравился тренеру, но после этого в команду должен прийти новый наставник - Мирослав Клозе. Но уже Клозе не захотел брать меня в команду Ю-19. Он предпочел местным футболистам.

После удачных выступлений за юношескую сборную Украины к моему отцу подошли скауты "Манчестер Сити". Они заинтересовались мной. Но на тот момент мне было меньше 18 лет, поэтому тот вариант отпал. Когда об этом узнал мой тренер в сборной, Владимир Езерский, он меня отправил в "Шахтер". Я тренировался с дублем неделю, они хотели меня подписать, но мои родители не захотели, чтобы я был в Украине. После этого я поехал на просмотр в Германии, где заключил соглашение с "Шальке", - сказал Брук в комментарии "ПРОФУТБОЛ Digital".

В активе Игаля Брука 1 матч за сборную Украины Ю 18. В 2020 году юношеские сборные не проводили игр из-за пандемии коронавируса.