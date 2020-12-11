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пятница, 11 декабря 2020 16:33

Робиньо осудили на 9 лет за изнасилование

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Робиньо осудили на 9 лет за изнасилование
Лучшие годы Робиньо провел в "Реале". Фото: gettyimages.com

Бывший форвард сборной Бразилии и мадридского "Реала" Рубиньйо получил 9 лет за решеткой.

Робиньо признан виноват в групповом изнасиловании, которое он совершил в Италии в январе 2013 года, пишет Globe Esporte.

В одном из ночных клубов Милана он отдыхал вместе со своими друзьями. И именно там произошло изнасилование. Жертвой стала жительница Албании, в этот вечер праздновала 23 день рождения.

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1-й суд по этому делу в Италии состоялся еще 2017-го. На нем Робиньо доказывал, что секс с потерпевшей был, но по соглашению сторон.

Тогда суд первой инстанции вынес решение признать Робиньо виновным. И приговорил игрока к 9 годам заключения. Такой же срок получил и один из его друзей. Сторона футболиста проиграла апелляцию и теперь будет подавать кассационную жалобу для повторного рассмотрения инцидента.

Робиньо может и в дальнейшем избежать заключения, пока находится в Бразилии. Разве что Италия подаст его в международный розыск. Или же игрок приедет в одну из европейских стран.

Рубиньйо известный своими выступлениями в "Реале", где он провел 3 сезон. Также бразилец играл за "Манчестер Сити" и "Милан". В составе сборной Бразилии на счету форварда 100 матчей, в которых он забил 29 мячей.

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Дата
11
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