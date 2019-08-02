Рибери определился с новым клубом

Ближнем Востоке

Бывший полузащитник сборной Франции Франк Рибери определился с местом продолжения игровой карьеры.

Экс-хавбек мюнхенской "Баварии" продолжит карьеру в чемпионате Катара или первенства Саудовской Аравии, сообщает "Bild".

По информации издания, Рибери в четверг успешно прошел медосмотр и вскоре будет представлен новым клубом. Ранее вингер отказал "Монако" за верность другому французскому клубу, а также проигнорировал предложение франкфуртского "Айнтрахта".

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Последние 12 лет Франк Рибери провел в "Баварии". С немецким грандом получил 9 чемпионских титулов, а также кубок Лиги чемпионов в сезоне 2012/13.