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пятница, 02 августа 2019 13:00

Рибери определился с новым клубом

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Рибери определился с новым клубом
Ближнем Востоке

Бывший полузащитник сборной Франции Франк Рибери определился с местом продолжения игровой карьеры.

Экс-хавбек мюнхенской "Баварии" продолжит карьеру в чемпионате Катара или первенства Саудовской Аравии, сообщает "Bild".

По информации издания, Рибери в четверг успешно прошел медосмотр и вскоре будет представлен новым клубом. Ранее вингер отказал "Монако" за верность другому французскому клубу, а также проигнорировал предложение франкфуртского "Айнтрахта".

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Последние 12 лет Франк Рибери провел в "Баварии". С немецким грандом получил 9 чемпионских титулов, а также кубок Лиги чемпионов в сезоне 2012/13.

https://football24.ua
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